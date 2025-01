Zabrakło kontrolera? Niepokojący sygnał po katastrofie w USA

Kontroler, który obsługiwał śmigłowce w środę wieczorem, wydawał również instrukcje samolotom lądującym i startującym z lotniska Ronalda Reagana w Waszyngtonie. Te zadania są zazwyczaj przydzielane dwóm kontrolerom, a nie jednemu - wynika z raportu, do którego dotarł "The New York Times".