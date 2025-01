Katastrofa lotnicza w USA. Gen. Skrzypczak wskazuje, co zawiodło

W środę wieczorem samolot linii lotniczych American Airlines z 64 osobami na pokładzie zderzył się z wojskowym śmigłowcem przy podejściu do lądowania na waszyngtońskim lotnisku im. Ronalda Reagana i spadł do rzeki Potomak. Black Hawk należał do armii USA. Na pokładzie miały się znajdować trzy osoby.

Amerykańska telewizja NBC podała, że dotychczas odnaleziono ciała 30 ofiar. To stan na godzinę 13. Potwierdzono również, że wojskowy śmigłowiec, który zderzył się z pasażerskim Bombardierem, wykonywał lot szkoleniowy z Fortu Belvoir.

Katastrofa lotnicza w USA. Nagrania z akcji służb

Co helikopter wojskowy robił w strefie lądowania?

Według byłego dowódcy Wojsk Lądowych gen. Waldemara Skrzypczaka zawiódł przede wszystkim system kierowania lotami.

- W strefie do lądowania i podejścia do lądowania nie powinien mieć miejsca inny ruch lotniczy jak ten, który wynika z planu lotów. Na lotnisku im. Ronalda Reagana są plany dotyczące startów i lądowań samolotów rejsowych. W tej strefie absolutnie nie powinien się znaleźć wojskowy helikopter. Dla mnie jest to niezrozumiałe, że maszyna znalazła się w obszarze podejścia do lądowania - mówi Wirtualnej Polsce.

Jak podkreśla ekspert, wojskowi mają dostęp do informacji, gdzie i kiedy odbywa się ruch lotniczy.

- I wiedzą, gdzie są tzw. strefy bezpieczeństwa, zakazu lotów i wylotów. Dlatego nie powinni się w tym miejscu znaleźć. Nie wierzę też w to, że nie widzieli samolotu pasażerskiego. Po pierwsze - mieli na pewno informację, że maszyna ląduje. Po drugie - mieli możliwość obserwacji, bo samolot pasażerski cały czas światłami sygnalizował swoją pozycję. Był widoczny dla załogi wojskowego śmigłowca. Musieli więc go widzieć z dużej odległości - ocenia gen. Skrzypczak.

Katastrofy można było uniknąć?

Zdaniem wojskowego pilot Black Hawka mógł wykonać jeszcze manewr góra-dół, tak żeby uniknąć uderzenia.

- Na filmach wyglądało to tak, jakby pilot śmigłowca uderzył z rozmysłem w pasażerską maszynę. Wiadomo, że przed katastrofą kontroler lotniska zwrócił pilotowi śmigłowca uwagę na zbliżający się samolot, pytając go, czy go widzi, i prosząc o zachowanie odstępu. Pilot potwierdził, że widzi samolot. Powinien więc "odbić" i przelecieć za samolotem - komentuje gen. Skrzypczak.

- Wielokrotnie latałem śmigłowcami w nocy i zawsze było widać, co się dzieje w niewielkiej odległości od maszyny. Przecież pilot samolotu nie patrzy się na boki, podchodząc do lądowania. W Black Hawku musieli maszynę podchodzącą do lądowania widzieć. Jeśli jakimś sposobem nie widzieli, to tylko przez błędne wykorzystanie przyrządów nocnej obserwacji i dezorientację wynikającą z ogromnej ilości świateł z lotniska i waszyngtońskiej aglomeracji. Jeśli to był lot szkoleniowy amerykańskich żołnierzy, to świadczy to mocno na niekorzyść armii USA - podsumowuje gen. Skrzypczak.