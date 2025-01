Zamach stanu na Słowacji? Służby Fico znalazły winnego. To Ukrainiec

To oni mają odpowiadać za organizację masowych protestów ulicznych, a - konsekwencji - za żądania dotyczące dymisji premiera.

21 stycznia na posiedzeniu słowackiego parlamentu opozycja złożyła wniosek o wotum nieufności dla rządu Ficy. Do głosowania w tej sprawie jednak nie doszło. Na wniosek premiera utajniono obrady. Stwierdził on bowiem, że ma poufny raport dotyczący rzekomego spisku, mającego na celu obalenie władzy w Słowacji.

W czwartek wybuchła kolejna bomba. Nowa szefowa policji Jana Maškarová poinformowała, że w związku z tajnym raportem wywiadu dotyczącym przygotowań do zamachu na Słowacji zatrzymano jedną osobę. Dodała, że to Ukrainiec i zostanie on deportowany z kraju.