Rosyjski kapitan aresztowany po kolizji na Morzu Północnym

Do kolizji doszło w poniedziałek rano, kiedy to Solong zderzył się z tankowcem Stena Immaculate, przewożącym 220 tys. baryłek paliwa lotniczego dla amerykańskiego wojska.

Śledztwo w sprawie przyczyn kolizji jest w toku. Policja z Humberside, we współpracy z Maritime and Coastguard Agency, prowadzi intensywne działania, aby ustalić, co doprowadziło do tego tragicznego zdarzenia.