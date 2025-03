Płakała, że miała wypadek. Seniorka uwierzyła

Do seniorki zadzwoniła osoba podająca się za jej córkę mieszkającą w Chicago. W rozmowie telefonicznej oszustka płakała i twierdziła, że spowodowała śmiertelny wypadek. Wypytywała o pieniądze i biżuterię, które starsza pani posiada w domu. Seniorka przyznała, że ma 130 tys. zł w gotówce . Polecono jej, by spakowała pieniądze do torby i czekała na osobę, która po nie przyjdzie.

O tym, że padła ofiarą oszustwa, seniorka dowiedziała się kilka godzin później, gdy do domu wróciła jej synowa. Policjanci apelują do seniorów, by zawsze sprawdzali, czy rzeczywiście dzwoni do nich osoba bliska. Zalecają również weryfikację takich informacji u innych członków rodziny.