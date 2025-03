Cyberatak na szpital w Krakowie. MZ zleciło testy bezpieczeństwa

Placówka nadal działa w trybie awaryjnym , co oznacza, że administracja opiera się na dokumentacji papierowej. - Część systemów w szpitalu została przejęta krótkotrwale przez hakerów - mówił wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski w rozmowie z RMF FM.

Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podkreślił, że atak miał na celu zaszyfrowanie danych i wstrzymanie systemów administracyjnych, co częściowo ograniczyło przyjmowanie pacjentów. "Dzięki zaangażowaniu zespołu szpitala, sprawnej koordynacji z Ministerstwem Zdrowia, ministrem Tomaszem Siemoniakiem, a także profesjonalizmowi naszych służb - policji - kryzys został szybko opanowany" - poinformował.

Minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak również odniósł się do sytuacji, podkreślając, że atak wskazuje na brak granic dla wrogów Polski w próbie zaszkodzenia. "Natychmiastowe działanie służb, przede wszystkim policji, Ministerstwa Cyfryzacji i Ministerstwa Zdrowia zapewniło bezpieczeństwo placówce" - napisał na platformie X.

W sobotę doszło do cyberataku na systemy szpitala MSWiA w Krakowie, co spowodowało zablokowanie przyjęć na oddział neurologii. Nie jest jeszcze jasne, czy doszło do wycieku danych pacjentów. Placówka złożyła w poniedziałek zawiadomienie o naruszeniu ochrony danych osobowych. Służby sprawdzają, jakie dane pacjentów mogli wykraść cyberprzestępcy.