Polacy oburzeni milionowym wydatkiem władzy. "Jest coraz gorzej"

- Rok na rok jest coraz gorzej w służbie zdrowia, a jak widać, politycy na Wiejskiej mają super dostęp do karetki i lekarzy . Kiedyś do internisty można się było przynajmniej dostać i pokierował on człowieka, a dziś to szkoda gadać. Powinien rząd się tym natychmiast zająć. Trzeba ratować służbę zdrowia, bo padnie! - podkreśla Mieczysława Patoleta z Siedlec.