Fico nie poda się do dymisji. "Protesty są finansowane z zagranicy"

Premier zaznaczył, że protesty są wynikiem fałszywych informacji o planowanym wyjściu Słowacji z UE, co nazwał "absolutnym kłamstwem". Powtórzył też zarzuty, że w organizacji protestów uczestniczą zagraniczni eksperci z doświadczeniem z Gruzji oraz Ukrainy.

Według Ficy, jedna trzecia uczestników demonstracji przeciwnych słowackiemu rządowi, to Ukraińcy. Według niego ukraińska telewizja maluje obraz upadku systemu władzy na Słowacji. Skrytykował także prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, który w sieci X po słowacku napisał: "Bratysława to nie Moskwa. Słowacja to Europa".