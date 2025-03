Ukraina odzyskała dostęp do zdjęć satelitarnych. To kluczowe dane

Dostęp do programu GEGD został tymczasowo zawieszony przez administrację Trumpa w wyniku napięć politycznych między Stanami Zjednoczonymi a ukraińskim rządem. Decyzja ta była konsekwencją zakazu udostępniania danych wywiadowczych Ukrainie, co miało na celu skłonienie ukraińskiego rządu do negocjacji.