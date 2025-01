"Mówię w godzinie cierpienia". Trump odniósł się do tragedii w Waszyngtonie

- Mówię do państwa w godzinie cierpienia dla naszego kraju - mówił Donald Trump. Jak wskazał, samolot pasażerski American Arlines zderzył się z wojskowym śmigłowcem Black Hawk przy podejściu do lotniska im. Ronalda Reagana.

Trump podkreślił, że na pokładzie samolotu były też osoby spoza Stanów Zjednoczonych, w tym z Rosji. Zwrócił się także do bliskich ofiar.

Trump następnie przekonywał, że sytuacja bezpieczeństwa w systemie lotnictwa jest dużo lepsza dzięki jego zmianom. - Zmieniłem standardy Obamy z bardzo słabych do nadzwyczajnych. Tylko ludzie wybitni mieli prawo do kwalifikacji na kontrolerów lotu. Nie było tak wcześniej, zanim przybyłem. W 2016 roku dokonałem tej zmiany bardzo szybko - mówił.

- A potem, kiedy przestałem być prezydentem, to przejął to Biden i znowu to zmienił na niższe wymagania, niż kiedykolwiek wcześniej. Dla mnie bezpieczeństwo jest na pierwszym miejscu. Obama, Biden, Demokraci uważali, że polityka jest ważniejsza - przekonywał.