Nawrocki chce reparacji. "Będę twardym zawodnikiem"

Kandydat na prezydenta zaznaczył, że reparacje wojenne to kwestia, która powinna łączyć wszystkie rządy i osoby odpowiedzialne za Polskę. W jego opinii, nie budzą one kontrowersji, ponieważ "wiemy, jak wyglądała II wojna światowa".

- Będą mieli Niemcy we mnie z jednej strony partnera do działań ekonomicznych, ale z drugiej strony twardego zawodnika w kwestii domagania się tego, co nam się należy - podkreślił Nawrocki.