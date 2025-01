Mejza zrobił to na wizji. "Nawet nie mogę się wyprostować"

Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze przedstawiła Łukaszowi Mejzie 11 zarzutów związanych z nieprawidłowościami w oświadczeniach majątkowych. Dotyczą one m.in. podania nieprawdziwych danych w dokumentach z lat 2021-2024.

Do tej sprawy i czwartkowego przesłuchania odniósł się podczas wywiadu w Polsat News. Mejza zaprezentował swój strych, odpierając zarzuty o zaniżenie metrażu w oświadczeniu majątkowym .

- Nie mogę tu nigdzie stanąć wyprostowany. I to jest ten słynny strych Łukasza Mejzy - mówił na antenie.

Mejza odniósł się także do zarzutu dotyczącego niewłaściwej liczby udziałów w spółkach. Wyjaśnił, że była to "pomyłka pisarska" i dotyczyła "około 100 złotych".

Pdkreślił, że nie da się zastraszyć i traktuje zarzuty jako "powód do dumy". Wskazał również na inne przypadki polityków, którzy nie wpisali majątku w oświadczeniach.

Cała sprawa zaczęła się od publikacji Wirtualnej Polski. O Łukaszu Mejzie piszemy od jesieni 2021 r., ujawniając liczne nieprawidłowości i patologie w działaniach jego oraz jego współpracowników. W grudniu 2023 r. opisaliśmy kolejny przypadek niewłaściwego zachowania polityka. W składanym na początku kadencji oświadczeniu majątkowym Łukasz Mejza nie umieścił nieruchomości, która według ksiąg wieczystych należy do niego. Dopiero po naszej publikacji poseł złożył korektę oświadczenia, ale tu znowu przyłapaliśmy go na nieścisłości. Bo polityk nie uwzględnił w dokumencie pokoju na poddaszu, który przynależy do jego mieszkania. Łukasz Mejza ukrywał też informację, od kogo pożyczył 300 tys. złotych.