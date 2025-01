Prezydent Panamy o planach Trumpa. "To przesądzone"

Podczas spotkania z przedstawicielami mediów prezydent Panamy kategorycznie wykluczył jakiekolwiek rozmowy o zmianie statusu szlaku wodnego, który łączy Atlantyk z Pacyfikiem. Mulino odniósł się w ten sposób do wielokrotnie podnoszonej przez nową administrację USA potrzeby ponownego uregulowania sposobu zarządzania Kanałem.

- Nie mogę negocjować, a tym bardziej otwierać procesu negocjacji w tej sprawie - stwierdził Mulino nawiązując do wizyty sekretarza stanu USA Marco Rubio, który ma odwiedzić Panamę w ten weekend. - To jest przesądzone. Kanał należy do Panamy - dodał.