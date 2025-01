"Takich rzeczy nie wolno robić". Ekspert lotniczy nie ma wątpliwości

Samolot linii lotniczych American Airlines z 64 osobami na pokładzie zderzył się w środę czasu lokalnego z wojskowym śmigłowcem przy podejściu do lądowania na waszyngtońskim lotnisku im. Ronalda Reagana i spadł do Potomaku. Ekspert lotniczy Grzegorz Brychczyński tłumaczy, kto popełnił błąd. - Takich rzeczy nie wolno robić - mówi.

Grzegorz Brychczyński, prezes Stowarzyszenia Lotniczego w rozmowie z Wirtualną Polską stwierdził, że obaj piloci teoretycznie powinni się widzieć. - Z tego, co udało mi się ustalić, także w Stach Zjednoczonych, sytuacja wygląda w ten sposób, że samolot pasażerski podchodził do lądowania. Śmigłowiec, mówiąc kolokwialnie, kręcił się w rejonie lotniska, obserwując jakieś cele naziemne na małej wysokości. Kontrola lotów powiedziała pilotowi śmigłowca "Uważaj, masz samolot na podejściu, uważaj na ten samolot, ale za jego ogonem możesz przelecieć". Wówczas doszło do katastrofy - mówi nam ekspert.

Brychczyński ocenił, że to "załoga śmigłowca nie zachowała należytej ostrożności". - Nie zorientowała się, co się dzieje wokół, pomimo odebranego komunikatu. To był jakiś lot testowy, kontrolny, to co on robił w ogóle w tym w rejonie lotniska? Takich rzeczy nie wolno robić - podkreśla.

W jego ocenie inaczej sytuacja by wyglądała, gdyby to była jakaś akcja specjalna służb.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Rosja szykuje się do nowej wojny? Padła konkretna nazwa

Dlaczego nie zareagowali?

- Samolot był na prawidłowym kursie, miał prawidłowe wszystkie parametry i on miał prawo pierwszeństwa - tłumaczy Grzegorz Brychczyński. Zwrócił jednak uwagę na jeszcze inną rzecz - dlaczego załoga samolotu nie zareagowała na ostrzeżenie urządzenia, które informuje o możliwej bliskiej kolizji. - To samo urządzenie ma śmigłowiec i dlaczego oni też nie zareagowali? - zadaje pytanie.