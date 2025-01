Katastrofa w USA. "Okropnie śmierdzi paliwem"

Roy Best w momencie katastrofy znajdował się na dachu jednego z okolicznych budynków. - Rozległ się głośny huk. Odwróciłem się i zobaczyłem dużą kulę ognia, która zaczęła spadać . W pierwszej chwili trudno było określić, co to było - relacjonuje w rozmowie z CNN.

Świadkiem katastrofy, do którego dotarła stacja NBC News był też Ari Schulman. - Zobaczyłem samolot przygotowujący się do lądowania. Chwilę później wyglądało to już bardzo źle. Na niebie pojawiła się kula ognia, która wyglądała jak gigantyczna świeca. Iskry strzelały od dziobu samolotu aż do ogona. Widziałem to przez około dwie sekundy - opisuje mężczyzna.