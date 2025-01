Ziobro stanie przed komisją? "Jest w Brukseli"

W czwartek Sąd Okręgowy w Warszawie do postanowienia dołączył uzasadnienie . Wynika z niego, że sąd nie ma wątpliwości co do istnienia sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa . Wprost wskazano, że sąd nie podziela najważniejszego z zarzutów, że brak jest podmiotu uprawnionego do wystąpienia o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie Ziobry.

"Powszechnie wiadomo o tym, że co do jednego z członków tego składu (Jarosława Wyrembaka) istnieją bardzo poważne wątpliwości co do skuteczności jego powołania na urząd sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Został on powołany, pomimo że stanowisko to było już obsadzone przez inną, prawidłowo wybraną przez Sejm osobę" - czytamy w uzasadnieniu. Sąd powołuje się m.in. na wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 2021 r. Dodatkowo wskazuje też, że "ważnym w tym kontekście argumentem jest także niesporny fakt, że orzeczenie to nie zostało w sposób przewidziany prawem opublikowane, a zatem nie weszło w życie" - zaznaczono.