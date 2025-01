"Wypatroszę cię". Szokujące zachowanie doradcy Kołodziejczaka

Doradca lidera Agrounii, znany strateg polityczny związany wcześniej z Nowoczesną, Lewicą i PiS-em, miał grozić odpowiadającej za wizerunek medialny i promocję działalności Michała Kołodziejczaka kobiecie śmiercią pod koniec 2021 r., gdy ugrupowanie zyskiwało na popularności wśród mieszkańców wsi.

Wstrząsające nagrania

Portal Goniec.pl dotarł do rozmów, w których Karoń miał grozić Anicie (imię kobiety zostało zmienione. - To dzwoń do Michała. Pożal się na mnie. No dzwoń. […] Przecież będziesz dzwoniła do niego. Przecież za chwilę to zrobisz. Nie zrobisz? - mówił Karoń, który wpadł w furię, gdy usłyszał, że rozmówczyni "nie jest osobą, która będzie współpracować z kimś, kto z pogardą odnosi się do współpracowników".

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Arsenał broni Ziobry. Siemoniak wydał polecenie policji

- Mam nie powiedzieć, że mówi pan do mnie, że jestem pier… su…? - dopytywała kobieta. - "Babo, ku…, weź się... Idź się pożal, idź się pożal do niego. No idź, leć, leć! No leć! No leć! No leć! Nieraz to zrobiłaś! No? Ja miałem z tobą współpracować? Jaka ty jesteś ku… wredna. Mówię ci, ty mi zrobisz krzywdę, to ja ci zrobię większą - kontynuował wściekły mężczyzna.

- Jesteś za małą ci…, żebym czuł zagrożenie. Rozumiesz? Weź się, ku…, w garść. Weź się w garść. Nic nie umiesz! I gadasz, ku…, cały czas gadasz. Bzdury gadasz, rozumiesz? - krzyczy coraz głośniej doradca Kołodziejczaka.

- Weź się do roboty. Do pracy, do pracy normalnej. A jak coś, jak on do mnie zadzwoni, coś mi powie, to cię ku… wypatroszę. Rozumiesz? - grzmiał Karoń. - Sp…, ku…! To se nagraj to! Groźby karalne? Ja ci dam groźby karalne. Groźby karalne, ku…, groźby karalne?! Sralne, niekaralne. Czas mi zajmujesz! Rozumiesz babo głupia? Ty jesteś dla mnie gów..., a nie zagrożenie. Takie pi… to ja potrafię, ku…, pi… w łeb. Idź! Groźby karalne? - wykrzykuje wzburzony mężczyzna.

Lider Agrounii wiedział o konflikcie?

Anita zgłosiła sprawę Michałowi Kołodziejczakowi, jednak lider Agrounii nie podjął zdecydowanych działań. Tłumaczył, że nie może wziąć odpowiedzialności za czyjeś zachowanie i może jedynie przeprosić za zaistniałą sytuację. Mimo poważnych oskarżeń, Kołodziejczak kontynuował współpracę z Karoniem przez wiele miesięcy.

W październiku 2023 r. Anita zgłosiła groźby na policję, jednak śledztwo utknęło w martwym punkcie. Dopiero interwencja dziennikarzy Gońca przyspieszyła działania służb.

Sprawiedliwy wyrok?

W grudniu sąd wydał wyrok nakazowy, uznając Tomasza Karonia za winnego kierowania gróźb karalnych. Skazano go na 15 tys. zł grzywny oraz zobowiązano do zapłaty 2 tys. zł zadośćuczynienia.

Michał Kołodziejczak w rozmowie z dziennikarzami stwierdził, że takie zachowanie jest nieakceptowalne i że przerwał współpracę z Karoniem. Podkreślił, że nie zgadza się na zastraszanie kogokolwiek i że profesjonalizm musi być zachowany, nawet jeśli pojawiają się różnice zdań. Przyznał jednak, że do zerwania współpracy doszło dopiero kilka miesięcy temu.