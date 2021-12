Makowski: Le Pen rzuca Ukrainę w objęcia Rosji. To ma być "prawicowy sojusznik" PiS-u?

Owszem, nie można być ślepym na to, że europejscy politycy zasiadają we władzach rosyjskich spółek energetycznych, a Niemcy realnie przyczyniły się do podważenia bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej i Ukrainy poprzez budowę gazociągu Nord Stream 2. Tyle że jeśli Niemcy właśnie z tego powodu są przez obecny rząd krytykowane, co rządzący stawiają jako alternatywę? Formacje i polityków, którzy wpisują Ukrainę w rosyjską strefę wpływów?