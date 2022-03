Koziński: Ławrow i Rosja jak z książki Orwella. Ale chcąc okłamać świat, okłamują samych siebie [OPINIA]

Nie przypadkiem opublikowany kilka dni temu sondaż pokazał, że 68 proc. społeczeństwa popiera wojnę. Intuicyjnie – choćby widząc, jak mikre są protesty przeciwko wojnie – czujemy, że Rosjanie akceptują ten sposób prowadzenia polityki przez Kreml. Ich ignorancja, nieznajomość elementarnych faktów o tym, co się dzieje na świecie, daje Putinowi siłę – bo bez względu na to, co się wydarzy, on wie, że u siebie jest suwerenem absolutnym. Ludzie uwierzą we wszystko, co im powie. Także w to, że Rosja "nie zaatakowała Ukrainy".