Mówią: "Trzeba walczyć z Putinem". Potem drżą ze strachu. A to oni ułożą nam na nowo świat [OPINIA]

"Przyjacielu, chodź! Podczołgaj się! Chcesz do domu, podczołgaj się!" – krzyczy do niego filmujący z krzaków ukraiński żołnierz. "Chodź, druhu! Ciężko, co? Dawaj, Wania! Chodź, bo zaraz grady wasze tu spadną kur…! Ty pewnie na ćwiczeniach, tak? No to w takim razie ćwicz teraz czołganie, kur…!".