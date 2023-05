"PiS zmarnowało szansę". Jedna ustawa i Polska wraca do punktu wyjścia

To nie pierwszy krok unijnych instytucji. Na wtorkowym posiedzeniu Rady Unii Europejskiej ds. Ogólnych był omawiany temat praworządności w naszym kraju. W ten sam dzień na temat komisji ds. wpływów Rosji wypowiedziała się Komisja Europejska. - Jesteśmy szczególnie zaniepokojeni polską ustawą o komisji, która może pozbawić obywatela praw bez możliwości odwołania się do sądu - mówił komisarz Reynders. Dodał, że "Komisja Europejska nie zawaha się podjąć odpowiednich środków" i że "to niemożliwe, aby zgadzać się na taki system bez realnego dostępu do sprawiedliwego".