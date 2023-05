UE i USA mylą się ws. "lex Tusk"? Jednoznaczna reakcja Muellera

- To decyzja, w której widać ogromną hipokryzję prezydenta Andrzeja Dudy - mówił w rozmowie z WP prof. Marcin Matczak, prawnik z UW. - Jedną ręką podpisuje ustawę, wpuszcza ją do polskiego systemu prawa i pozwala funkcjonować. Natomiast drugą ręką wysyła ją do Trybunału Konstytucyjnego, gdzie we wniosku będzie musiał powiedzieć, że jest ona niekonstytucyjna. Oznacza to, że Duda działa w rozdwojeniu jaźni. To trochę tak, jakby lekarz, który ma przekonanie, że lekarstwo jest trujące, mimo wszystko podawał je pacjentom i mówił: potem je zbadamy i się zobaczy, co będzie - wyjaśniał ekspert.