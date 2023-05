"Lex Tusk" przekreśli przyszłość Dudy? "Prezydent może mieć kłopot"

Jak dodaje, "z dzisiejszej perspektywy trudno jednoznacznie wyrokować co do przyszłości prezydenta Dudy". - Powrót do Europarlamentu na pewno byłby możliwy, bo PiS ma wystarczająco dużo wyborców, aby prezydent mógł się tam znaleźć. W przypadku ONZ sprawa byłaby trudniejsza, ponieważ główne stanowiska wymagają zgody stałych członków Rady Bezpieczeństwa, a wśród nich jest m.in. Rosja. Pewną alternatywą mogłyby być stanowiska, które obsadza sekretarz generalny ONZ, ale są to funkcje mniej prestiżowe i raczej drugorzędne - przyznaje Kwaśniewski.