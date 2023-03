Zła wiadomość dla Andrzeja Dudy. W tej sprawie dostał gorzką ocenę

Andrzej Duda to prezydent aktywny na forum międzynarodowym. Jego podróże i kontakty z zagranicznymi politykami nasiliły się zwłaszcza po wybuchu wojny w Ukrainie. Czy jest odpowiednią osobą, by po zakończeniu kadencji reprezentować nasz kraj w jakiejś międzynarodowej organizacji, np. NATO lub w UE? Zapytaliśmy Polaków, co o tym sądzą.