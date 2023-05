Kaczyński z Dudą pomogą Tuskowi? PO: "Mamy strategię na ten cyrk"

"PiS po prostu przegrzeje"

Posłowie Platformy Obywatelskiej nie mają wątpliwości, że PiS znaczną część swojej kampanii będzie budowało na bazie tego, co zrobi komisja. – To ma być polityczna pałka na Donalda Tuska, a my zrobimy wszystko, żeby ta pałka uderzyła po głowie Jarosława Kaczyńskiego za jego niedemokratyczne, stalinowskie pomysły – mówi WP Marcin Kierwiński.