Tusk reaguje po podpisaniu ustawy przez prezydenta

Już w piątek Donald Tusk mówił, że przyjęcie ustawy o powołaniu komisji jest kolejnym powodem, żeby wybrać się na marsz opozycji 4 czerwca. - Najlepszą odpowiedzią na to, co dzisiaj się tutaj stało i co jest rzeczywiście jednym z najdramatyczniejszych momentów naszej polskiej demokracji po 1989 roku, tą odpowiedzią będzie marsz 4 czerwca - stwierdził Tusk. - Było 100 powodów, żeby wyjść na ulice i protestować przeciwko temu, co się dzieje w Polsce. To jest 101. powód. Równie poważny jak poprzednie - podkreślił.