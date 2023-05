Kontrowersyjna decyzja ws. "lex Tusk". "Prezydent boi się własnej odpowiedzialności"

Ponadto - jak zauważa prof. Matczak - "jeśli takie wpływy w Polsce są, powinny być one ujawnione przez służby, które przez 8 lat działają pod kontrolą PiS". - Prawo i Sprawiedliwość, powołując komisję, pokazuje, że państwo zupełnie nie działa, a wpływy rosyjskie są jak ta rakieta, która przeleciała przez pół Polski i dopiero trzeba się zebrać, by ustalić, co się stało. To byłoby śmieszne, gdyby nie było straszne. Państwo nie działa, a PiS szuka winnych tego stanu, choć to jest ich wina - zaznacza.