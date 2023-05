Duda tłumaczy swoją decyzję. "Ja się nie boję"

- Możecie być państwo pewni, że dopóki ja sprawuję urząd prezydenta Rzeczpospolitej, w Pałacu Prezydenckim będzie realizowana polska polityka, tylko interesami polskimi się kierująca (…) Nie słuchajcie państwo różnych beznadziejnych i naiwnych dywagacji różnego rodzaju dziennikarzy i pożal się Boże polityków w mediach o tym, jak to Andrzej Duda chce objąć jakąś funkcję międzynarodową. Andrzej Duda zrezygnował z funkcji posła do Parlamentu Europejskiego po to, żeby zostać prezydentem RP i sprawuje ten urząd z największą dumą, z państwa wyboru, za co z całego serca dziękuję - przekonywał prezydent.