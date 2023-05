"Lex Tusk". Jest decyzja Sejmu

O prezydenckie weto do projektu apelują również byli prezydenci: Aleksander Kwaśniewski i Bronisław Komorowski. - To jest taki dziwny twór, który ma być jednocześnie służbą specjalną, prokuraturą, sądem i jednocześnie ferować wyroki. Co jest absolutnie sprzeczne z zasadami opisanymi w polskiej konstytucji, gdzie wyroki skazujące, czy kary może nakładać tylko i wyłącznie sąd. Więc jest to próba wyręczenia wszystkich tych instytucji naraz. I to przez ludzi jednej opcji politycznej. Jest to skandaliczna rzecz - tłumaczył Komorowski w rozmowie z "Faktem".