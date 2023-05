Prezydent wesprze PiS? Doradca Dudy zamieszał w "nowogrodzkim kotle"

W rozmowie z Interią Mastalerek - bardzo rzadko udzielający się w mediach - mówi, że "Prawu i Sprawiedliwości powinno zależeć, żeby zaangażować Andrzeja Dudę w kampanię i podczepić się pod jego sukcesy i wizerunek". - Mamy prezydenta, który jest dużo popularniejszy niż rząd, co kolegom w PiS trudno czasem zaakceptować. Ale to sztabowcom i liderom PiS powinno zależeć, by budować wizerunek współpracy z prezydentem. Na ich miejscu umówiłbym się w sekretariacie w Pałacu Prezydenckim i czekał na spotkanie, by namawiać go na wspólne projekty w kampanii - twierdzi doradca głowy państwa.