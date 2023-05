Czarna lista prezesa. Kaczyński nie chce tych posłów w Sejmie

Nowogrodzka wszystkie te polityczne "szarże" pamięta i dziś coraz więcej osób ze ścisłych władz PiS ma przekonanie, że Kowalskiego należałoby się pozbyć. - Premier Morawiecki, gdyby mógł, już dawno by to zrobił. Ale Kowalski ma za sobą Ziobrę, ciche wsparcie niektórych ludzi z PiS, a prezes Kaczyński nie tylko go długo tolerował, ale nawet na swój sposób lubił. To Janusza dziś ratuje. Do czasu - twierdzi w rozmowie z WP jeden z działaczy PiS.