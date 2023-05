Partyjna gra o wszystko. Politycy PiS dopiero się rozkręcają

- Dyskusja jest o tym, jak uratować jedną z nich. Strasznie to ciężkie. Kukiza można przesunąć do Wrocławia. Janusza [Kowalskiego – przyp. red.] Nowogrodzka by się chętnie pozbyła ("pogrzebał się w krytyce komisarza Wojciechowskiego, "wali w premiera"). Bortniczuk też chciałby iść do Wrocławia (albo do Krakowa, "bo igrzyska"), ale we Wrocławiu jest miejsce zaklepane dla Janusza Cieszyńskiego - opisuje nasz rozmówca z obozu władzy.