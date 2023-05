Nowy stan wrzenia na prawicy. Nieoficjalnie: PiS i Ziobro zrywają umowę. Zaczynają się targi o listy wyborcze

Co na to sami zainteresowani? - Jeśli ludzie Morawieckiego chcą zastąpić nas samorządowcami, to kompletnie nie rozumieją elektoratu PiS. Sojusz z Bezpartyjnymi to jak sojusz z Platformą czy PSL. I droga do powrotu tych partii do władzy - twierdzi polityk Suwerennej Polski.