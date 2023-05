Ziobryści modlą się o suwerenność. Pokaz siły nie zrobił wrażenia na PiS [KULISY]

Ziobryści w kuluarach nie kryli zdziwienia. Zachęcali do śledzenia transmisji w mediach społecznościowych. Politycy PiS, którzy (po naszej prośbie) to zrobili, o prężeniu muskułów ziobrystów wypowiadają się kpiąco. - Jeśli jesteś duży i silny, to nie musisz tego za wszelką cenę udowadniać. Ale OK, rozdali kasę, zorganizowali autokary, wow - ironizował działacz PiS. Jak mówił: - Nawet hasło na telebimie ["Miło was widzieć"] od nas ściągnęli.