"Bądźmy poważni". Kpiny z nowej nazwy ziobrystów

Partia Zbigniewa Ziobry zmienia nazwę na Suwerenna Polska - informacje Wirtualnej Polski potwierdzili już politycy tego ugrupowania. Jak twierdzą, ma być to gest sprzeciwu wobec "ugodowej polityki" Mateusza Morawieckiego wobec Unii Europejskiej. - Bądźmy poważni. Spodobało mi się, jak kilka miesięcy temu internauci polityków Solidarnej Polski zaczęli nazywać "Solidarni z Rosją". Jeśli chodzi o to, co robią z Rosją, ta nazwa byłaby właściwsza, więc zachęcam pana Ziobrę - powiedział w programie "Tłit" Wirtualnej Polski Marcin Kierwiński, sekretarz Platformy Obywatelskiej. - Jeżeli chodzi o sprzeciw wobec rządu Morawieckiego: panowie, więcej odwagi, wystąpcie z rządu - kpił polityk opozycji. Odniósł się też do nowego postępowania śledczych ws. Donalda Tuska. - To ciekawa sprawa. Donald Tusk zastopował ruskie interesy Falenty, za to po 10 latach interesuje się nim prokurator Ziobro i jego prokuratura. Ci “Solidarni z Rosją” to chyba nie jest przypadek. Kto im pisze te scenariusze? Może oni dostają już wprost ze Wschodu dyspozycje polityczne? - mówił Kierwiński. Pytany o zapowiedź Konfederacji nt. wystawienia kandydatów do Senatu we wszystkich okręgach, poseł PO ocenił, że to kolejny element współdziałania konfederatów z PiS.