"Koniec" Solidarnej Polski. Zaskakująca decyzja partii Zbigniewa Ziobry

Jeden z współpracowników ministra sprawiedliwości twierdzi: "Różnimy się od Konfederacji przewidywalnością, doświadczeniem i negatywnym stosunkiem do Rosji. Od PiS zaś - stosunkiem do suwerenności w świetle decyzji, jakie podejmował premier Morawiecki w sprawie FitFor55 czy zgody na mechanizm praworządności, pakiet klimatyczny, a także kamienie milowe i KPO. We wszystkich tych sprawach głosowaliśmy przeciw w Sejmie, wbrew większości".