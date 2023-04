Już nie Solidarna Polska. Znamy nową nazwę partii Zbigniewa Ziobry

Jako pierwsi napisaliśmy też, że w Święto Konstytucji 3 maja - w Hali Expo XXI przy ul. Prądzyńskiego w Warszawie - formacja ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego zorganizuje kongres partyjny na ponad 1000 osób. To podczas tego wydarzenia ma oficjalnie zniknąć szyld Solidarnej Polski i zostać zaprezentowana nowa nazwa partii. Jak ustaliła Wirtualna Polska - a co potwierdzają nam członkowie władz formacji Zbigniewa Ziobry - nowa nazwa to Suwerenna Polska.