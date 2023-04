Ziobro szykuje wewnętrzną rewolucję. W PiS przyznają zaskoczenie

Po ponad dekadzie od założenia, Zbigniew Ziobro szykuje rewolucję w swojej partii - informuje Wirtualna Polska. Ugrupowanie ma zmienić nazwę, żeby odróżniać się od - zdaniem jego polityków - zbyt ugodowej polityki premiera wobec Unii. Sprawę w programie "Tłit" WP komentował szef kampanii PiS, Tomasz Poręba. - Szczerze mówiąc, pierwszy raz dowiedziałem się od was, z Wirtualnej Polski, że Solidarna Polska chce zmienić nazwę. Ale będę to powtarzał do złudzenia, że ich miejsce jest na listach Zjednoczonej Prawicy. Ludzie nie wybaczą nam konfliktu, głęboko wierzę w roztropność wszystkich liderów. Poręba odniósł się też do ataków polityków Solidarnej Polski wobec premiera. - Ataki mi się nie podobają. Nie może być tak, że chcemy iść do wyborów, a w środku jest podostrzony język - mówił w WP europoseł PiS, podkreślając, że rozmowy w sprawie wspólnego startu ciągle się toczą.