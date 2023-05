Ziobro grzmi. Ubliżył Tuskowi w trakcie przemówienia

Ziobryści z nowym szyldem. "Zrobiliśmy wiele dobrego dla Polaków i Polski"

- Solidarna Polska to ugrupowanie, które działania na scenie politycznej od ponad dekady. W ciągu ostatnich lat zrobiliśmy wiele dobrego dla Polaków i Polski. (...) Dzisiaj jest was tutaj 2 tys., niektórzy mówią, że 2,5 tys. osób. Bardzo wam za to dziękujemy. To jest dowód na to, że nie zawiedliśmy - przekazał Michał Wójcik, sekretarz stanu w KPRM.