Pajęczyna Bielana. Ujawniamy, jak PiS podzielił polityczne łupy z partią Republikańską

Przechodząc do Pana pytań: Pracownicy BSP to wysokiej klasy specjaliści, posiadający odpowiednie kompetencje i kwalifikacje do pełnienia tak odpowiedzialnej funkcji. Cały zespół Business & Science Poland liczy w tej chwili 21 osób, pracujących zarówno w Warszawie, jak i Brukseli. Każda z nich zdobywała doświadczenie zarówno w kraju, jak i za granicą i doskonale rozumie mechanizmy zachodzące w Unii Europejskiej i europejski proces legislacyjny. Zgodnie z prawem nie możemy wypowiadać się na temat szczegółów ich zatrudnienia, możemy jednak zapewnić, że są to doświadczone osoby, doskonale przygotowane do pełnienia tak istotnych funkcji. Część z nich to specjaliści zatrudniani na rynku brukselskim, a ich wynagrodzenie jest dostosowane do warunków płacowych w innych tego typu organizacjach funkcjonujących w Brukseli. Dodatkowo biorąc pod uwagę kwestie podatkowe, a także koszty pracy w Belgii utrzymanie tego typu ekspertów stanowi znaczną część kosztu działalności operacyjnej naszej organizacji, który przytacza Pan w swoich pytaniach.