Ujawniamy. Oto majątek Mateusza i Iwony Morawieckich

Do tego doliczamy ok. 3,5 mln zł za nieruchomości, które Iwona Morawiecka sprzedała. Do tego dodajmy 4,93 mln zł, które Mateusz Morawiecki zadeklarował jako zgromadzone oszczędności, wierzytelność w wysokości 300 tysięcy zł oraz meble i sprzęt za ponad 300 tysięcy zł. To oznacza, że premier Polski i jego żona zgromadzili majątek w wysokości co najmniej 40 mln zł.