Tego nikt wcześniej nie pokazał. Oto majątek Szymona Hołowni

Małżeństwo ma także mieszkanie w apartamentowcu na warszawskim Powiślu, które kupiło w maju 2018 r. Tak opisywała je w "Newsweeku" Renata Grochal: "Spotykam się z Hołownią w eleganckim warszawskim apartamencie. Na ścianach wiszą ikony, wokół półki z książkami. To jego pracownia, tu pisze felietony do ‘Tygodnika Powszechnego’ i kolejne książki". W sumie to dwa pokoje z aneksem kuchennym, 64,5 mkw., do tego dwa miejsca w garażu podziemnym. Transakcja zawarta wiosną 2018 r. opiewała na 940 tys. złotych. Mieszkanie obciążone jest hipoteką na kwotę 1,5 mln złotych z tytułu kredytu udzielonego przez mBank.