PiS już nie chce jawności majątków polityków? "To indywidualna sprawa"

We wrześniu 2019 roku Sejm uchwalił przepisy obligujące najważniejsze osoby w państwie i ich rodziny do ujawnienia majątków. Ustawa trafiła do podpisu prezydenta, jednak Andrzej Duda postanowił odesłać ją do Trybunału Konstytucyjnego. Ten jednak do dziś nie zajął stanowiska w tej sprawie.