Polski Ład. Premier Mateusz Morawiecki o bogaczach, drogach i podatkach

Polski Ład to rządowy projekt zapowiedziany na najbliższe lata. Jego szczegóły ujawniono podczas sobotniej konwencji - rząd obiecał podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, zwiększenie drugiego progu podatkowego z 80 do 120 tys. zł, ale i zmiany w rozliczaniu składki zdrowotnej. Będzie ona wynosić 9 proc. i nie będzie jej można odliczyć od podatku.