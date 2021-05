Polski Ład połączył Zjednoczoną Prawicę. Kaczyński: liczę, że koalicja się poszerzy

Polski Ład. Kaczyński: musimy mieć więcej lekarzy

Wicepremier wymienił też po krótce przedstawiane wcześniej przez PiS punkty programu Polski Ład. - Chcemy, by wzrosło nasze PKB. Chcemy w 27 roku, by ten wzrost wynosił około 7 procent. Na co to będzie szło? Przede wszystkim musimy mieć więcej lekarzy. To dotyczy też pielęgniarek i innych pracowników służby zdrowia - zaznaczył polityk.