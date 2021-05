Dziś nowy Polski Ład. Konferencja Morawieckiego. Co ogłosi premier?

- Chyba każdy przyzna, że nawet 8 tys. czy w okolicach 10 tys., to jest kwota, którą zarabiają w Polsce nieliczni. W związku z tym jak na Polskę to jest wyższy poziom zamożności - mówił na antenie Polskiego Radia. Jak dodał, nie chce on jednak "niczego rozstrzygać".