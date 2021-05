Już nie Nowy Ład, a Polski Ład. Radosław Fogiel wyjaśnia

- Perfekcja wykuwa się z czasem. Z uwagi na to, że przyjęliśmy ostatecznie szerszą formułę, uznaliśmy, że pewien rebranding jest tu przydatny. Stąd ostateczna nazwa - Polski Ład - mówił o zmianie nazwy Nowego Ładu w programie "Tłit" Wirtualnej Polski wicerzecznik PiS Radosław Fogiel. Jak dodał, "to efekt rozmów, które toczyły się na ten temat od kilku miesięcy". - Obracaliśmy sobie w głowie różne koncepcje. W końcu ta została uznana za optymalna - wskazał. - Chcemy zerwać ze stereotypem. Ład może być polski. To będzie Polski Ład, to będzie polska droga do rozwoju i do bogacenia się społeczeństwa - powiedział Fogiel. Pytany o programy społeczne, np. 500+, wicerzecznik PiS podkreślił, że "jeśli będą zmiany, to 'in plus'". - Żadnego wycofywania się z dotychczasowych programów nie przewidujemy. Póki PiS będzie rządzić, te programy będą zachowane - zapewnił Fogiel.

