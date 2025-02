- Polska jest bardzo zaangażowana we własny program kosmiczny, ale także w międzynarodowe inicjatywy, takie jak ta misja . Lot pierwszego polskiego astronauty w XXI wieku, a drugiego w ogóle to jest zwieńczenie tego pierwszego etapu , ale podkreślam - pierwszego etapu – zaznaczył.

Zobacz też: Ziobro trafi do aresztu? Bosak zdradza, co o tym sądzi

Po zakończeniu konferencji Tusk zamieścił na platformie X wpis, nawiązujący do znanego angielskiego powiedzenia. "Even the sky is not the limit" (nawet niebo nie jest ograniczeniem - red.) - napisał premier. "Rusza polska misja kosmiczna. Powodzenia, Sławosz!" - dodał.