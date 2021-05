Polski Ład. Premier Mateusz Morawiecki rusza w trasę

Polski Ład to rządowy projekt zapowiedziany na najbliższe lata. Jego szczegóły ujawniono podczas sobotniej konwencji - zawarto w nim zwiększenie wydatków na służbę zdrowia (do 7 proc. PKB w 2027), podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys., reforma systemu podatkowego oraz kolejne programy wspierające polskie rodziny.