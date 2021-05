Prof. Dudek: Nie ma mowy o następcy Kaczyńskiego, prezes PiS bawi się ludźmi

- Kaczyński lubi się bawić ludźmi, to jest jego ulubiona zabawa. Tak długo jak Kaczyński będzie liderem partii, która rządzi Polską, tak długo będzie to gra, która budzi powszechne zainteresowanie. Gdyby PiS był partią opozycyjną, byłoby to mniej ciekawe, a że PiS jest partią rządzącą, to wszystkich bardzo ta kwestia następcy interesuje – wyjaśnia profesor.